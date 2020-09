Medeoprichter fintechbedrijf Adyen legt bestuursfunctie neer

Gepubliceerd op | Views: 1.937

AMSTERDAM (AFN) - Technologisch topman Arnout Schuijff van betalingsverwerker Adyen legt zijn bestuursfunctie per 1 januari neer. Schuijff was een van de oprichters van het Amsterdamse fintechbedrijf.

"Na veertien jaar bouwen aan Adyen is het tijd om de volgende fase aan een nieuwe generatie van zeer getalenteerde technici te gunnen", zegt Schuijff over zijn vertrek. Hij stond in 2006 aan de basis van het AEX-bedrijf, dat voor grote bedrijven als Facebook, Uber en L'Oréal digitale betalingen afhandelt.

Volgens topman Pieter van der Does is het vertrek van Schuijff "bitterzoet". "Zonder Arnout zouden we niet zover zijn gekomen als waar we nu zijn."