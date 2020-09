TikTok-eigenaar vraagt in China om toestemming export technologie

Gepubliceerd op | Views: 442 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/RTR) - Het Chinese technologieconcern ByteDance, eigenaar van TikTok, heeft in China een vergunning aangevraagd om technologie te exporteren. TikTok heeft nog tot komend weekend om goedkeuring te krijgen voor een deal rond zijn Amerikaanse activiteiten, waarvoor volgens ByteDance ook groen licht vanuit Peking nodig is.

ByteDance wacht nog op een reactie op de vergunningaanvraag, die bij een gemeentelijke kamer van koophandel in Peking is ingediend. In de bekendmaking meldde het bedrijf niets over onderhandelingen rond TikTok in de Verenigde Staten.

De regering van president Donald Trump eiste deze zomer dat ByteDance de Amerikaanse activiteiten van TikTok aan een bedrijf in de VS zou verkopen, op straffe van een verbod op de app. Afgelopen weekend sloten ByteDance en de Amerikaanse bedrijven Oracle en Walmart een overeenkomst, waarbij die twee laatste partijen een minderheidsbelang krijgen in een apart bedrijf waarin TikTok wordt ondergebracht.

Exportregels

China paste na de dreigende taal van Trump over TikTok zijn exportregels zodanig aan, dat voor een verkoop van het videoplatform toestemming van de overheid nodig is. Het is naar verluidt vooral een gevoelig punt dat ByteDance het achterliggende algoritme dat de app zo populair maakt zou moeten prijsgeven. Staatsmedia in het Aziatische land gaven deze week aan dat ze voor de Chinese regering geen reden zien om de deal tussen ByteDance, Oracle en Walmart goed te keuren.

De VS hebben TikTok tot zondag de tijd gegeven om tot een overeenkomst te komen. Als er na die deadline geen resultaat is, wordt de app verboden in appstores in de VS.