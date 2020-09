Shell bekijkt verkoop belang gasproject in Filipijnen

Gepubliceerd op | Views: 611

MANILLA (AFN/BLOOMBERG) - Shell is van plan zijn belang in het gasproject Malampaya in de Filipijnen te verkopen. Shell zegt de opties voor het belang te bekijken, waaronder een desinvestering. Daarmee reageerde het bedrijf op berichten in de Filipijnse media over een mogelijke verkoop.

Shell bezit een belang van 45 procent in het project waarbij stroom wordt opgewekt met behulp van gas uit het Malampaya-veld voor de kust van de Filipijnen. Dat gasveld begint nu aan het einde van zijn productieleven te raken. Het Malampaya-veld zorgt voor ongeveer een vijfde van de stroombehoefte van de Filipijnen. Eerder dit jaar verkocht het Amerikaanse Chevron zijn belang van 45 procent in Malampaya aan het Filipijnse bedrijf Udenna.