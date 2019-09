Galapagos begint klinische test met GLPG3970

Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Biotechnologiebedrijf Galapagos begint een Fase 1-studie met de medicijnkandidaat GLPG3970. Dat middel wordt getest als medicijn voor een nog niet bekendgemaakte 'targetklasse' in ontstekingsziekten, die Galapagos aanduid met de naam Toledo. Het is de tweede medicijnkandidaat in deze klasse waar Galapagos een studie mee is begonnen.

GLPG3970 is een tweedegeneratiecompound waarvoor Galapagos al activiteit kon aantonen voor onder meer inflammatoire darmziekten, reuma en psoriasis. In de Fase 1-studie wordt gekeken naar werkzaamheid, veiligheid, verdraagbaarheid en medicijneigenschappen. In eerste instantie wordt het medicijn getest op maximaal 52 volwassen mannen, daarna op 20 patiënten met psoriasis.