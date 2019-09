Harley-Davidson investeert in snellere groei

Gepubliceerd op | Views: 214

MILWAUKEE (AFN/BLOOMBERG) - Motorenmaker Harley-Davidson wil zijn groeistrategie de komende jaren versneld uitvoeren. Daar zijn wel extra investeringen voor nodig. Tot en met 2022 gaat het om 450 miljoen tot 550 miljoen dollar aan operationele investeringen. Daarnaast is er extra kapitaal van 225 miljoen tot 275 miljoen dollar nodig.

De investeringen zijn nodig om onder meer nieuwe elektrische motoren te ontwikkelen, maar ook nieuwe lichte motoren voor met name de Aziatische markt. Op die manier wil Harley-Davidson meer potentiële Harley-rijders aan zich binden die later mogelijk duurdere motorfietsen gaan kopen. Ook elektrische fietsen staan al een tijdje bij Harley in het vizier.

Verder moeten klanten ook op andere manieren op de eerste plaats komen. Zo moet het bedrijf meer investeren in de merkbeleving en wordt er meer geld gestoken om via de dealers motorrijders een betere ervaring te bieden. Tegelijkertijd moeten de dealers ook winstgevender worden en moeten motoren en aanverwante producten zoals kleding met de merknaam erop via leidende webwinkels aan de man worden gebracht.

Door de extra investeringen moet de omzet van Harley-Davidson ook flink stijgen. Volgens de plannen komt die in 2022 ruim 1 miljard dollar hoger uit dan in 2017. Toen bedroeg de omzet net geen 5 miljard dollar.