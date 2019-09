Trump praat Wall Street in de min

Gepubliceerd op | Views: 2.548 | Onderwerpen: Donald Trump

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag halverwege de handelsdag duidelijk lager. Beleggers op Wall Street reageerden op uitlatingen van president Donald Trump over China, waardoor de hoop op een snelle oplossing van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en dat land vervloog. Verder was er nieuws over telecombedrijf Sprint en koffieketen Starbucks.

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,7 procent lager op 26.767 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,9 procent omlaag tot 2964 punten. Techbeurs Nasdaq daalde 1,5 procent tot 7994 punten.

Trump beschuldigde China opnieuw van valutamanipulatie en het stelen van intellectueel eigendom. Daarmee drukte hij de handelshoop die ontstaan was na positieve berichten over een toenadering tussen de twee landen de kop in. Met name chipbedrijven bleken gevoelig voor het nieuws. Intel, Advanced Micro Devices (AMD) en Micron Technology daalden tot 4 procent.

Onwettig

De financiële markten keken ook naar Groot-Brittannië, waar het Hooggerechtshof de lange schorsing van het parlement onwettig heeft verklaard. Daardoor is het Britse parlement per direct weer terug van reces.

Telecombedrijf Sprint wordt onderzocht vanwege fraude met overheidssubsidies. Een van de bestuurders van telecomwaakhond FCC riep daarom al op om de fusie tussen Sprint (min 3,5 procent) en T-Mobile (min 0,9 procent) tijdelijk te bevriezen.

Starbucks

Koffieketen Starbucks verloor 1,2 procent. Het Gerecht van de EU oordeelde dat er geen regels zijn overtreden bij de Nederlandse belastingafspraken met Starbucks. De Europese Commissie had eerder besloten dat Nederland ruim 25 miljoen euro moest terugvorderen van de koffieketen.

Trump haalde overigens ook uit naar socialemediabedrijven die te veel macht zouden hebben. Daardoor wordt de kans groter dat bedrijven als Facebook, Twitter en Google-moeder Alphabet scherper in de gaten zullen worden gehouden in de VS. Die techbedrijven leverden tot 4,6 procent in.

De euro was 1,1014 dollar waard, tegen 1,0999 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,2 procent tot 57,38 dollar. Brentolie werd 2,4 procent goedkoper op 63,21 dollar per vat.