Weer extra aandelen Wessanen voor consortium

PARIJS (AFN) - Het consortium onder leiding van investeerder PAI heeft opnieuw extra aandelen Wessanen bijgekocht. Daardoor heeft de groep bedrijven nu 91,85 procent van de aandelen in de producent van natuurvoeding in handen. Een dag eerder was dat nog 91,82 procent.

Het consortium verklaarde de overname van Wessanen onlangs al voltooid toen het 91,39 procent van de aandelen in bezit had. De overige aandelen kunnen tot en met 25 september nog worden aangemeld. PAI wil Wessanen van de beurs halen na afronding van de deal.