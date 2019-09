Veelal kleine plussen op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen lieten dinsdag een wisselend beeld zien. De meeste beursgraadmeters gingen licht omhoog, maar Londen was een uitzondering. Beleggers reageerden op de uitspraak van het Britse Hooggerechtshof dat de langdurige schorsing van het Lagerhuis onwettig is. Ook was er weer wat hoop op een oplossing in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de opening van Wall Street 0,3 procent hoger op 576,17 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 831,31 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,3 procent. Londen daalde 0,5 procent.

Sterkste stijger in de AEX was zorgtechnologiebedrijf Philips met een winst van 1,4 procent. Biotechbedrijf Galapagos sloot de rij met een verlies van 1,1 procent.

MidKap

In de MidKap verloor TomTom 2,3 procent. De navigatiespecialist kwam op zijn beleggersdag onder meer met nieuwe omzetdoelstellingen en liet weten de mogelijkheden voor een aandeleninkoopprogramma te onderzoeken. Op de lokale markt zakte Alumexx 5,8 procent. Beleggers verwerkten de halfjaarcijfers van de leverancier van onder andere aluminium ladders.

Volkswagen werd 2,4 procent lager gezet in Frankfurt nadat topman Herbert Diess en president-commissaris Hans Dieter Pötsch, samen met oud-topman Martin Winterkorn, werden aangeklaagd wegens het opzettelijk te laat informeren van beleggers over de financiële gevolgen van de sjoemeldieselaffaire. Branchegenoot Daimler daalde 0,9 procent nadat het een boete opgelegd had gekregen van 870 miljoen euro in een vergelijkbare zaak rond dieselmotoren.

Metro Bank

Metro Bank raakte 27 procent kwijt in Londen. De noodlijdende Britse bank trok de uitgifte van een obligatielening in vanwege een gebrek aan interesse bij investeerders. Autobouwer Fiat Chrysler zakte 0,7 procent in Milaan. Volgens het Europese Hof was een belastingafspraak die de Luxemburgse overheid had gemaakt met financieringsmaatschappij Fiat Finance in 2012 een ongeoorloofde fiscale constructie.

In Brussel daalde AB InBev 2,1 procent. De beursgang van de Aziatische dochter van de biergigant levert omgerekend 5 miljard dollar op. De aandelen worden voor een prijs van 27 Hongkongse dollar naar de markt gebracht, wat aan de onderkant was van de eerder beoogde bandbreedte.

TUI

De Duitse reisorganisatie TUI won 8,7 procent. Het bedrijf handhaafde zijn verwachtingen voor het hele jaar en bekijkt de gevolgen van het omvallen van branchegenoot Thomas Cook. Het aandeel won een dag eerder al ruim 6 procent na de val van zijn Britse concurrent.

De euro was 1,0998 dollar waard, tegen 1,0992 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,1 procent tot 58,00 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 64,02 dollar per vat.