Fed grijpt weer in op geldmarkt

Komt er gewoon op neer dat de FED in een week tijd 400 miljard in het systeem heeft gepompt! Via de media moet nu gedaan worden of dat allemaal niets voorstelt en niet van betekenis is, maar het tegendeel is waar.



Men (de markt) wil die troep niet meer kopen voor de (veel te lage) rente die de FED zich voorstelt. Dus kopen ze eigen schuld papier op. Was ooit verboden, wordt nu schijnbaar een standaard tool.