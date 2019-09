Gepubliceerd op | Views: 546

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht hoger geopend, geholpen door optimisme aan het handelsfront. Beleggers op Wall Street buigen zich over verschillende macro-economische cijfers en er was nieuws rond Starbucks.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 0,4 procent hoger op 27.051 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,4 procent omhoog tot 3003 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,5 procent tot 8150 punten.

De Chinese overheid heeft naar verluidt nieuwe vrijstellingen gegeven aan diverse bedrijven om Amerikaanse sojabonen te kopen zonder te worden onderworpen aan tarieven. Het gaat om een belangrijk onderwerp in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

Handelsvete

Bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsvete reageerden op het nieuws. Dat geldt bijvoorbeeld voor vliegtuigbouwer Boeing die 0,2 procent steeg.

Daarnaast kijken de financiële markten naar Groot-Brittannië, waar het Hooggerechtshof de lange schorsing van het parlement onwettig heeft verklaard. Daardoor is het Britse parlement per direct weer terug van reces.

Koffieketen Starbucks kreeg er 0,6 procent bij. Het Gerecht van de EU oordeelde dat er geen regels zijn overtreden bij de Nederlandse belastingafspraken met Starbucks. De Europese Commissie had eerder besloten dat Nederland ruim 25 miljoen euro moest terugvorderen van de koffieketen.