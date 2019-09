Topman WeWork weg onder druk investeerders

Gepubliceerd op | Views: 831

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Topman Adam Neumann treedt terug uit die positie bij The We Company, het moederbedrijf van verhuurder van gedeelde werkruimtes WeWork. Dat meldt het bedrijf dat ook vier kantoorpanden in Amsterdam heeft. Hij blijft wel aan als niet-uitvoerend directeur, een rol die vergelijkbaar is met die van een commissaris bij een bedrijf. Artie Minson, voorheen financieel directeur, en Sebastian Gunningham, die eerder vicevoorzitter was, worden gezamenlijk topman.

Neumanns positie werd onhoudbaar toen zijn bedrijf een beursgang voorbereidde. In eerste instantie vielen analisten over het gebrek aan duidelijkheid over de winstgevendheid. Daarbij kwam al snel ook de rol van Neumann onder vuur te liggen. Zo kocht hij vastgoed dat hij aan The We Company verhuurde, had Neumann twintig stemmen per aandeel en had zijn familie veel zeggenschap over het benoemen van een opvolger.

Investeerders van het bedrijf, waaronder het Japanse techbedrijf SoftBank, waren niet blij en zetten Neumann al eerder onder druk. Hij gaf daarop een miljoenenbonus terug, beloofde zijn winsten uit vastgoeddeals aan WeWork terug te geven en zijn stemrecht werd verlaagd naar tien stemmen per aandeel. Dat zou nu verder teruggebracht zijn naar drie stemmen per aandeel.

Timing

The We Company houdt wel vast aan een beursgang, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat die volgende maand al plaatsvindt zoals eerder gepland. De twee nieuwe topmannen lieten in een verklaring weten "de optimale timing voor een beursgang te evalueren".

Door alle ophef is de animo voor een beursgang van WeWork flink teruggelopen. Het bedrijf zou nu een waardering van onder de 15 miljard dollar meekrijgen, ruim minder dan het prijskaartje van 47 miljard dollar dat bij een investering van SoftBank op het bedrijf werd geplakt.