Kardan wil nieuwe afspraken met schuldeisers

Gepubliceerd op | Views: 440

AMSTERDAM (AFN) - De Israëlische investeerder Kardan wil nieuwe afspraken met obligatiehouders maken over de voorwaarden van hun leningen. In die nieuwe regeling moet een deel van de schuld worden omgezet in aandelen Kardan, stelt het bedrijf voor.

Kardan is al langer in overleg met verschillende obligatiehouders over een aanpassing van de voorwaarden van hun leningen. Het bedrijf stelt voor dat schuldeisers na de omwisseling een meerderheid van Kardan in handen krijgen. De hoeveelheid schuld die zou worden omgezet in aandelen, wordt dan bepaald op basis van gezamenlijke analyse door het bedrijf en schuldeisers. Het bestuur van Kardan moet behouden blijven, waarbij de schuldeisers het recht krijgen bestuurders te benoemen.

Overigens is Kardan ook is bezig met een verkoop van een controlerend belang in dochterbedrijf Tahal aan een niet nader genoemde investeerder.