NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stevenen dinsdag af op een licht hogere opening, geholpen door optimisme aan het handelsfront. Verder buigen beleggers op Wall Street zich over verschillende macro-economische cijfers en was er nieuws rond de bekende bedrijven Starbucks, Google en Uber.

De Chinese overheid heeft naar verluidt nieuwe vrijstellingen gegeven aan diverse bedrijven om Amerikaanse sojabonen te kopen zonder te worden onderworpen aan tarieven. Het gaat om een belangrijk onderwerp in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. President Donald Trump probeert China daarin te bewegen om meer landbouwproducten uit de VS te kopen. Volgende maand vindt er weer op hoog niveau overleg plaats.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsvete kunnen reageren op het nieuws. Dat geldt bijvoorbeeld voor vliegtuigbouwer Boeing, machinefabrikant Caterpillar en chipfondsen als Intel, Micron Technology en Advanced Micro Devices (AMD), en ook technologiegigant Apple en autoproducent Tesla.

Groot-Brittannië

Daarnaast kijken de financiële markten naar de ontwikkelingen in Groot-Brittannië. Het Britse Hooggerechtshof heeft de lange schorsing van het parlement onwettig verklaard. De elf rechters waren het unaniem eens met de klagers die vinden dat premier Boris Johnson in strijd met de wet handelde toen hij de koningin om een ongebruikelijk lange schorsing van het parlement vroeg.

Koffieketen Starbucks kan op aandacht rekenen. Het Gerecht van de EU oordeelde dat er geen regels zijn overtreden bij de Nederlandse belastingafspraken met Starbucks. Nederland en Starbucks waren in beroep gegaan tegen het besluit van de Europese Commissie dat ruim 25 miljoen euro moest worden teruggevorderd bij de koffieketen.

Google

Verder werd bekend dat als Google berichten over mensen moet verwijderen uit zoekresultaten, dat alleen hoeft te gebeuren op zijn sites binnen de Europese Unie, aldus het Europees Hof van Justitie. Daarnaast kreeg Uber een nieuwe tijdelijke vergunning van twee maanden voor taxiritten in Londen.

Kort voor opening worden gegevens gemeld over de huizenprijzen in grote Amerikaanse steden en marktonderzoeker Conference Board publiceert informatie over het consumentenvertrouwen in de VS. Bij bedrijven zijn er resultaten van onder meer handelaar in auto-onderdelen AutoZone, techbedrijf BlackBerry en verkoper van tweedehands auto's CarMax. Nabeurs komt sportmerk Nike met cijfers.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag 0,1 procent hoger op 26.949,99 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie tot 2991,78 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent op 8112,46 punten.