S&P: aflossing schuld Altice positief

Gepubliceerd op | Views: 325

PARIJS (AFN) - De aflossing van schulden en herfinanciering tegen lagere rentelasten bij Altice Europe zijn positief voor het kabel- en telecomconcern. Dat meldt kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P).

Volgens S&P bouwt Altice met deze stappen de buffers rond de kredietbeoordeling iets uit, door versterking van de balans. Altice maakte vorige week nog bekend ruim 2,5 miljard euro te hebben opgehaald met obligaties van dochterbedrijf Altice France voor aflossing van schulden tegen lagere rentes, terwijl het concern ook bezig is geweest met een reeks desinvesteringen om schulden terug te betalen. De rating bij S&P voor Altice is B, met een negatieve outlook.

Het aandeel Altice noteerde dinsdag in de middaghandel een plus van 7,3 procent op 4,72 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de AEX-index.