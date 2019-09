Johnson zeer oneens met uitspraak hof

Gepubliceerd op | Views: 403

NEW YORK (AFN) - De Britse premier Boris Johnson heeft gezegd dat hij het "zeer oneens" is met de uitspraak van het Britse Hooggerechtshof. Hij werd door journalisten belaagd met vragen toen hij op weg was naar een bijeenkomst met wereldleiders in New York op de jaarlijkse VN-top, maar hij wilde geen verdere vragen beantwoorden.

Johnson herhaalde hij dat hij de uitspraak van het van het hof zal respecteren. Dat had hij voorafgaand aan het oordeel van het hof ook al eens gezegd.

De elf rechters van het hof besloten eerder dinsdag unaniem dat de schorsing van het parlement door premier Boris Johnson tot 14 oktober onwettig was.