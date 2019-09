Gepubliceerd op | Views: 455

LONDEN (AFN/RTR) - Op de financiële markten blijft het voorzichtigheid troef na de uitspraak van het Britse hooggerechtshof over de lange schorsing van het parlement. Het elfkoppige rechtscollege in Londen oordeelde unaniem dat die stap door premier Boris Johnson onwettig was. Onzekerheid over het verdere brexitproces is daar evenwel niet mee weggenomen, stellen economen en analisten.

Peter Dixon, hoofdeconoom voor het Verenigd Koninkrijk van Commerzbank, noemt de beslissing "zonder precedent" voor het parlementaire proces in het Verenigd Koninkrijk. "Maar het is onduidelijk of dit goed of slecht nieuws is vanuit het perspectief van de markten", voegt hij daar aan toe.

Als parlementaire debatten weer doorgaan biedt dat volgens hem weliswaar meer inzicht in de brexitperikelen, maar er zal ook meer frictie en onzekerheid zijn. "Uiteindelijk is er geen blijvend effect, het is gewoon een nieuw hoofdstuk in het verhaal", zegt hij over het oordeel.

Weinig verandering voor beleggers

Zijn collega van Standard Chartered, Christopher Graham, noemt de uitspraak "een nederlaag voor de minister-president" die verder naar verwachting weinig zal veranderen voor beleggers. Een analist van valutamarkten voor investeerder BNY Mellon ziet ook geen spectaculaire stijgingen of dalingen van het pond. "Brexitonzekerheid in combinatie met politieke onzekerheid houdt hevige bewegingen in toom."

Volgens analisten van effectenhuis Nomura is het vooral afwachten wat de vervolgstappen van Lagerhuisleden zijn als die woensdag weer aan de slag mogen. "Alles wat de macht van parlementsleden versterkt valt goed op de markt, maar het valt niet te zeggen of dit een groots moment was."

Het pond won kort na de uitspraak van de hoogste rechtbank van het Verenigd Koninkrijk 0,2 procent ten opzichte van de dollar, maar speelde die winst vervolgens weer kwijt. De hoofdgraadmeter van de Londense aandelenbeurs, de FTSE 100, noteerde dinsdagmiddag 0,2 procent in de min.