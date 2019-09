Het Britse parlement wil niet zonder deal de unie verlaten, maar wil ook de deal zoals die nu op tafel ligt (inclusief backstop) niet. Het Europese parlement wil alleen een deal inclusief backstop. Labour heeft aangegeven pas met post-Brexit plannen te komen na verkiezingen (dus die weten het ook niet). Er is ook al aangegeven dat er geen verder uitstel van de Brexit gewenst is.



Nu is een paar jaar terug Artikel 50 in werking gesteld, en tenzij er heel snel een deal op tafel komt zal dat betekenen dat de Britten de unie gewoon zonder deal verlaten, of men dat nu wil of niet. Dat is de implicatie van Artikel 50.