Vertrouwen Duitse ondernemers iets omhoog

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in september heel licht gestegen. Dat meldde onderzoeksinstituut Ifo. Daarmee toont het vertrouwen de eerste toename in zes maanden.

De vertrouwensindex van Ifo kwam uit op 94,6 tegen een stand van 94,3 in augustus. Economen hadden in doorsnee een niveau van 94,5 voorspeld. Ondernemers werden wat positiever over de huidige omstandigheden, maar opnieuw negatiever over de verwachtingen voor de komende maanden. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder circa 9000 ondernemers.

Het sentiment in het Duitse bedrijfsleven staat al langere tijd onder druk door de handelsspanningen, de afzwakkende wereldeconomie en de onrust rond de brexit.

Duitsen indrustrie gekrompen

Maandag meldde marktonderzoeker Markit nog dat de bedrijvigheid in de Duitse industrie in september nog verder is gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de industrie in Duitsland zakte naar het laagste niveau sinds medio 2009. Ook in de Duitse dienstensector gaat het minder goed.

Het Ifo-instituut liet vorige week nog weten dat de Duitse economie in het derde kwartaal van dit jaar waarschijnlijk in een recessie zal belanden. De kenners rekenen op een krimp van de grootste economie van Europa met 0,1 procent op kwartaalbasis. In het tweede kwartaal kromp de Duitse economie ook met 0,1 procent.

ING-econoom Carsten Brzeski zei dat de angst voor verdere economische afzwakking blijft bestaan, ondanks de lichte verbetering van de Ifo-index.