LUXEMBURG (AFN) - Een belastingafspraak die de Luxemburgse overheid had gemaakt met financieringsmaatschappij Fiat Finance in 2012 was een ongeoorloofde fiscale constructie. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie in een beroepszaak die de regering van Luxemburg en Fiat eind 2015 samen tegen de Europese Commissie aanspanden.

De belastingdienst van Luxemburg werd in 2015 door EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) opgedragen miljoenen niet betaalde belasting te vorderen van de in het groothertogdom gevestigde Italiaanse financieringsmaatschappij Fiat Finance and Trade.

Volgens Vestager betaalde Fiat Finance alleen enkele honderdduizenden euro’s belasting over een kunstmatig laag vastgestelde winst, en zou de werkelijke rekening tussen de 20 en 30 miljoen euro moeten liggen. Door de "selectieve belastingvoordelen" had Fiat een oneerlijk concurrentievoordeel, en kwam de fiscale ruling neer op illegale staatssteun.