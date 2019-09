Vastgoedinvesteerder Logistrial naar beurs

Gepubliceerd op | Views: 321

HAMBURG (AFN) - De Duitse investeerder in logistiek vastgoed Logistrial Real Estate is van plan naar de beurs in Frankfurt te gaan. Met de stap naar de aandelenmarkt moet een bedrag van 550 miljoen tot 605 miljoen euro worden opgehaald.

Logistrial zegt een leidende rol te willen gaan spelen in consolidatie van de sterk gefragmenteerde Europese logistieke vastgoedmarkt. De opbrengst van de beursgang zal hoofdzakelijk worden gebruikt voor de aankoop van een portfolio van twintig vastgoedlocaties. Het in Hamburg gevestigde bedrijf heeft voor deze bezittingen al een aankoopcontract getekend.

Naast Duitsland heeft Logistrial de blik gericht op vastgoedinvesteringen in Frankrijk, Nederland, België en andere Europese landen.