Total gaat dividend verhogen

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse olie- en gasconcern Total wil zijn dividenduitkeringen gaan verhogen. Het dividend moet jaarlijks met 5 tot 6 procent stijgen, terwijl eerder op een jaarlijkse toename met 3 procent werd gemikt.

Total stelt dat de sterkere kasstroom in de komende jaren het bedrijf in staat stelt het dividend op te krikken. Voor het derde kwartaal is Total van plan een dividend uit te keren van 0,68 euro per aandeel, een stijging van 6 procent op jaarbasis. "Deze beslissingen geven het vertrouwen van het bestuur weer in de capaciteit van de groep om winstgevende en duurzame groei te realiseren in de komende jaren", aldus een toelichting van het bedrijf.