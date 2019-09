Investeerder EQT maakt debuut op beurs

Gepubliceerd op | Views: 0

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - De Zweedse investeringsmaatschappij EQT maakt dinsdag haar debuut op de Nasdaq-beurs in Stockholm. De uitgifteprijs ligt op 67 kroon per aandeel, wat goed is voor een bruto-opbrengst van 5,8 miljard kroon, omgerekend 543 miljoen euro.

Eerder had EQT aangegeven op een prijs te mikken in een bandbreedte van 62 tot 68 kroon per nieuw uit te geven aandeel. Met de opbrengst van de emissie wil de onderneming haar financiële flexibiliteit vergroten en meer investeringen kunnen doen. Ook moet de bekendheid bij beleggers en zakenpartners worden vergroot door de beursnotering. Daarnaast bieden bestaande aandeelhouders stukken aan.

EQT is de grootste investeringsmaatschappij uit Scandinavië en werd in 1994 opgericht, met ongeveer 40 miljard euro aan bezittingen onder beheer. De maatschappij heeft wereldwijd bezittingen, onder meer op het gebied van vastgoed, diensten, industrie en zorg.

Een beursnotering van een grote Europese investeringsmaatschappij is vrij zeldzaam. Grote Europese branchegenoten met een notering zijn bijvoorbeeld het Britse 3i Group, het Franse Eurazeo en het Zwitserse Partners Group.