'Kleine openingswinst voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 858

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt dinsdag met een kleine winst te openen. Ook elders in Europa zullen de beurzen waarschijnlijk licht hoger beginnen, na de verliesbeurt een dag eerder. Uitspraken van de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin, die stelde dat de handelsgesprekken met China begin oktober zullen worden hervat, zorgen voor enig optimisme bij beleggers.

Aan het brexitfront doet het Hooggerechtshof in Londen rond 11.30 uur Nederlandse tijd uitspraak in de zaak tegen Boris Johnson over de lange schorsing van het parlement. De klagers vinden dat de premier in strijd met de wet handelde toen hij de koningin om een ongebruikelijk lange schorsing vroeg. Hij heeft het Britse parlement met vijf weken reces gestuurd.

Op het Damrak staat TomTom in de belangstelling. De navigatiespecialist stelde in een presentatie op zijn beleggersdag zijn optimale kapitaalpositie voor volgend jaar te onderzoeken en de mogelijkheid te bekijken om een nieuw aandeleninkoopprogramma op te starten. Het bedrijf kwam ook met doelstellingen voor de middellange termijn.

Bod Caceis

Alumexx kwam maandag na sluiting van de beurs met cijfers. De leverancier van onder andere aluminium ladders voor de doe-het-zelfmarkt voerde zijn omzet in de eerste jaarhelft met meer dan de helft op. Deze groei zorgde voor een kleine winst. Het bedrijf zegt daarbij positief te zijn over het vasthouden van deze opwaartse lijn in de rest van het jaar.

Het Franse Caceis heeft zijn op bod op effectendienstverlener Kas Bank gestand gedaan. Voor de overnamedeal is 95,3 procent van de aandelen aangemeld. Tot en met 7 oktober kunnen de resterende stukken nog aangemeld worden. De Crédit Agricole-dochter maakte in februari bekend Kas Bank over te willen nemen.

Beursgang AB InBev

In Brussel staat AB InBev in de belangstelling. De beursgang van de Aziatische dochter van de biergigant levert omgerekend 5 miljard dollar op. De aandelen werden voor een prijs van 27 Hongkongse dollar naar de markt gebracht, wat aan de onderkant was van de eerder beoogde bandbreedte van 27 tot 30 Hongkongse dollar. De handel in Hongkong moet op 30 september beginnen.

De Europese beurzen sloten maandag in het rood. De AEX-index daalde 0,5 procent tot 574,67 punten en de MidKap raakte 1,1 procent kwijt tot 828,08 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,1 procent. Wall Street liet weinig beweging zien. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 26.949,99 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent.

De euro was 1,0987 dollar waard, tegen 1,0992 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 58,36 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 64,41 dollar per vat.