Bedrijvigheid industrie Japan krimpt

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De bedrijvigheid in de omvangrijke Japanse industrie is in september in het hoogste tempo gekrompen in zeven maanden, onder druk van de handelsspanningen en afzwakkende wereldeconomie. Dat blijkt uit de zogeheten Jibun Bank-inkoopmanagersindex voor de industrie in de derde economie van de wereld.

De graadmeter, die de bedrijvigheid weerspiegelt, zakt voor deze maand naar een stand 48,9 van 49,3 in augustus. Dat is het laagste niveau sinds februari. Een stand onder 50 duidt op krimp van de industriële activiteit. Japan heeft te maken met een afzwakkende export naar China, mede door de handelsoorlog tussen Peking en Washington. Ook is Japan in een conflict verwikkeld met Zuid-Korea, wat de handel tussen beide landen schaadt.

Onlangs merkte de Japanse centrale bank al op bezorgd te zijn over de effecten van de afkoelende wereldeconomie. De Bank of Japan (BoJ) zou in oktober zijn monetair beleid kunnen versoepelen.