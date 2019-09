TomTom zinspeelt op aandeleninkoopprogramma

Gepubliceerd op | Views: 1.252

AMSTERDAM (AFN) - TomTom is bezig zijn optimale kapitaalpositie voor volgend jaar te onderzoeken en bekijkt de mogelijkheid om een nieuw aandeleninkoopprogramma op te starten. Er wordt ook gekeken naar niet genoemde andere opties, zo meldt de kaarten- en navigatiespecialist in een presentatie op zijn beleggersdag.

Het Amsterdamse bedrijf kwam ook met doelstellingen voor de middellange termijn. Zo wordt voor de Location Technology-activiteiten, die bestaan uit de onderdelen Automotive en Enterprise, gemikt op een CAGR-omzetgroei van 10 procent.

Ook kijkt het bedrijf naar het orderboek voor de auto-industrie. Deze automotive backlog bedraagt nu 1,6 miljard euro. In de tweede helft van het jaar wordt 8 procent groei verwacht, in 2020 17 procent, een jaar daarna 18 procent en in de periode 2022 en later 57 procent.