AB InBev haalt 5 miljard op met beursgang

HONGKONG (AFN/BLOOMBERG) - De beursgang van de Aziatische dochter van biergigant AB InBev levert omgerekend 5 miljard dollar op. De aandelen werden voor een prijs van 27 Hongkongse dollar naar de markt gebracht, wat aan de onderkant was van de eerder beoogde bandbreedte van 27 tot 30 Hongkongse dollar.

AB InBev bood in totaal 1,45 miljard aandelen Budweiser Brewing Company APAC aan. De handel in Hongkong moet op 30 september beginnen. De opbrengst kan nog oplopen met 750 miljoen dollar als de overtoewijzingsoptie wordt uitgeoefend. Daarbij worden extra aandelen verkocht aan de begeleidende banken bij de beursgang.

De grootste brouwer ter wereld blies in juli een eerdere poging om Budweiser APAC in Hongkong naar de beurs te brengen af wegens tegenvallende interesse van beleggers. Toen werden meer aandelen aangeboden en sindsdien deed het concern zijn Australische activiteiten, die onderdeel waren van Budweiser APAC, van de hand. De verkoop van het Australische Carlton & United Breweries aan Asahi uit Japan leverde AB InBev 11,3 miljard dollar op. Inclusief schuld was met de verkoop een bedrag van 16 miljard dollar gemoeid.

Schuld aflossen

Budweiser APAC verkoopt onder meer Stella Artois in China, Australië, Zuid-Korea en Vietnam. AB InBev is in Nederland bekend van merken als Jupiler, Leffe, Dommelsch, Hertog Jan en Corona.

AB InBev gaat al het geld van de beursgang gebruiken om schuld af te lossen. Als de overtoewijzingsoptie volledig wordt uitgeoefend, behoudt de brouwer een belang van iets meer dan 87 procent in Budweiser APAC.