SCHIPHOL (AFN) - GrandVision laat zijn aandeelhouders stemmen over wijzigingen in het beloningsbeleid van het optiekbedrijf. Daarover houdt de onderneming op 4 november een buitengewone aandeelhoudersvergadering.

GrandVision wordt overgenomen door de Frans-Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica, maar is nog steeds genoteerd aan de Amsterdamse beurs. EssilorLuxottica, onder meer maker van de zonnebrillen van Ray-Ban, neemt een belang van 76,72 procent van de aandelen in GrandVision over van investeerder HAL, zo werd in de zomer bekend. Die miljardendeal moet binnen één tot twee jaar rond zijn.