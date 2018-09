Gepubliceerd op | Views: 988

SEATTLE (AFN/BLOOMBERG) - Amazon heeft al meerdere sectoren overhoop gehaald en nu vrezen juweliers dat ook zij eraan moeten geloven. De webwinkelgigant die zijn vleugels steeds verder uitslaat heeft een handelsmerk aangevraagd waaruit plannen blijken voor de verkoop van sieraden van eigen merk, zo ontdekte Business Insider.

Grote beursgenoteerde juweliersketens gingen maandag op de beurs omlaag. Beleggers vrezen de concurrentie met een retailreus als Amazon. Eerder gebeurde ook al iets soortgelijks met onder meer de supermarktbranche, toen het concern aankondigde Whole Foods over te nemen en daarmee de aanval te openen op die branche. Ook wordt gewerkt aan activiteiten op het vlak van zorg.

Amazon wil vooralsnog niets kwijt over zijn plannen. De vorige week geregistreerde patenten reppen over het nog niet gelanceerde merk For Keeps by Amazon. Er staat bij dat het merk kan worden gebruikt voor online verkoop van sieraden.