Deutsche Bank moet meer doen tegen witwassen

Gepubliceerd op | Views: 533

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Deutsche Bank moet maatregelen treffen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. De Duitse toezichthouder voor financiële markten BaFin heeft de Duitse bank daartoe gemaand.

De financiële waakhond heeft iemand aangesteld om toe te zien op de invoering van de maatregelen. Het is voor het eerst ooit dat Bafin zo'n externe controleur aanstelt. Deutsche Bank moet onder meer interne controles verbeteren en zorgen dat bestaande regels en wetten voor toezicht op malversaties beter worden nageleefd. Deutsche Bank erkent dat de maatregelen nodig zijn.

Deutsche Bank is niet de eerste Europese Bank die te maken krijgt met problemen bij het toezicht op witwassen. Onlangs trof ING in Nederland al een schikking wegens witwassen en in Denemarken loopt een groot onderzoek naar problemen op dat vlak bij Danske Bank.