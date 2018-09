'Deal Toyota-Google slecht voor sentiment'

Gepubliceerd op | Views: 2.281 | Onderwerpen: autoindustrie

AMSTERDAM (AFN) - De deal die Toyota naar verluidt met Google heeft gesloten over het beschikbaar maken van Android Auto in zijn auto's is vooral qua sentiment negatief voor navigatiedienstverlener TomTom. De overeenkomst voedt het idee dat de hele autosector overstapt naar Google-systemen, schrijven analisten van ING.

Er zijn echter belangrijke verschillen tussen wat Toyota met Google heeft afgesproken en de deal die Google vorige week met Renault-Nissan-Mitsubishi sloot. Zo gaat het in het geval van Toyota alleen om ondersteuning van Android Auto, een dienst waarmee Android-gebruikers hun telefoon via het entertainmentsysteem van de auto kunnen bedienen. Toyota ondersteunt de vergelijkbare dienst CarPlay van Apple al sinds begin dit jaar. Renault, Nissan en Mitsubishi gaan hun eigen entertainmentsysteem juist vervangen door een systeem van Google.

Bovendien is Toyota voor zijn kaarten klant bij HERE en niet bij TomTom, benadrukken de ING-kenners. Als Google ook kaarten aan Toyota zou gaan leveren, betekent dat voor TomTom dan ook vooral een verlies van een kans en niet van omzet.

ING houdt vast aan zijn buy-advies voor TomTom met een koersdoel van 14,50 euro. Het aandeel TomTom stond maandag na een klein uur handelen 4,7 procent lager op 6,06 euro.