Nieuwe winstwaarschuwing Thomas Cook

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse reisorganisatie Thomas Cook heeft maandag opnieuw een winstwaarschuwing gegeven voor het gehele boekjaar. Daarnaast werd gemeld dat de financieel directeur gaat vertrekken. Op de Londense beurs ging het aandeel stevig onderuit.

Thomas Cook liet weten dat de winst in het boekjaar dat eind september afloopt met 15 procent zal dalen, omdat vanwege het uitzonderlijk warme zomerweer in Noord-Europa veel mensen thuisbleven en niet naar zonbestemmingen in Zuid-Europa gingen. Ook moesten flinke kortingen worden geboden om klanten te lokken. Eind juli kwam Thomas Cook ook al met een verlaging van de verwachtingen voor het hele jaar.

Financieel directeur Bill Scott wordt per 1 december op tijdelijke basis vervangen door Sten Daugaard, die eerder onder meer werkte voor het Deense speelgoedbedrijf Lego.

Het aandeel Thomas Cook noteerde maandag in de ochtendhandel in Londen een min van ruim 23 procent.