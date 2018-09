Klein halfjaarverlies voor MKB Nedsense

Gepubliceerd op | Views: 366

BUSSUM (AFN) - MKB Nedsense heeft in het eerste halfjaar een bescheiden nettoverlies in de boeken gezet. Dat werd maandag bekendgemaakt. In het resultaat is de boekwinst op de recente verkoop van AquaServa/Biobeheer niet meegenomen, merkt de onderneming daarbij op.

Het verlies kwam uit op 82.000 euro. De waarde van de portefeuille van MKB Nedsense steeg in de periode met 213.000 euro. Door uitgifte van aandelen in februari nam het eigen vermogen toe van 0,8 miljoen euro naar 1,3 miljoen euro.

De vooruitzichten voor het gehele boekjaar zijn positief, aldus MKB Nedsense. De verwachting is dat het eigen vermogen verder zal toenemen. Bovendien wordt, dankzij de boekwinst op de verkoop van AquaServa/Biobeheer , een duidelijk positief jaarresultaat verwacht.