Galapagos ontvangt betaling van Servier

MECHELEN (AFN) - Galapagos heeft een mijlpaalbetaling ontvangen van partner Servier van 9 miljoen euro. Dat werd maandag bekendgemaakt. Het biotechnologiebedrijf heeft een eerste dosering toegediend in een studie met S201086/GLPG1972 bij patiënten met artrose in de knie.

Het betreft een zogenoemde Roccella-studie, een multiregionale, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, dosis-variabele studie die de werkzaamheid en veiligheid onderzoekt van drie verschillende eenmaaldaagse doseringen van S201086/GLPGI972 bij patiënten met artrose in de knie.

Het plan is om voor de studie in Europa, Azië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika circa 850 patiënten te werven. Galapagos is verantwoordelijk voor Roccella in de Verenigde Staten, waar het 300 patiënten zal rekruteren. Servier zal de studie in alle andere landen uitvoeren.