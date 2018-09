WDP zet nieuwe stap in Breda

Gepubliceerd op | Views: 208

WOLVERTEM (AFN) - Logistiek vastgoedfonds WDP is begonnen met de realisatie van een nieuw distributiecentrum voor Lidl in Breda. Dat werd maandag bekendgemaakt.

Het nieuwbouwmagazijn bevindt zich op de locatie die voorheen eigendom was van The Greenery en heeft een oppervlakte van 55.000 vierkante meter. Financiële details werden niet verstrekt. De oplevering staat gepland in het tweede kwartaal van komend jaar.