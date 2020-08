S&P 500 en Nasdaq naar nieuwe records op Wall Street

Ach ja Tis vakantietijd nog deels ! De meesten zijn daarom zowieso nog heel even in the mood . Maakt niet uit of het nu goed nieuws is of slecht nieuws ! Rond sept/okt verwacht ik toch wel dat velen tot bezinning gaan komen ! Velen zullen ook hun achterstallige belastingen nog moeten betalen en er zijn nog gruwelijk veel jobless-claims . Als het toerisme en de horeca hard geraakt zijn zoals nu blijft dat uiteindelijk voor de rest ook niet zonder gevolgen. Ik verwacht dit jaar nog gruwelijke zeperts naar beneden voor de beurzen . Ben nu in de verre minderheid met mijn gedachten, maar dat kan gauw veranderen . Stijgingen komen te voet , maar dalingen vertrekken te paard.