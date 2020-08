'Apple gaat winkels in VS langzaam heropenen'

Gepubliceerd op | Views: 196 | Onderwerpen: Verenigde Staten

CUPERTINO (AFN) - Technologieconcern Apple gaat winkels in de Verenigde Staten langzaam weer heropenen, nadat die eerder werden gesloten vanwege het oplaaiende coronavirus. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg. Het zou gaan om een klein aantal vestigingen dat vanaf volgende week weer de deuren gaat openen.

Vooralsnog zou alleen op afspraak worden gewerkt bij winkels die heropend gaan worden. De regels rond veiligheid worden nog steeds gehanteerd, met bijvoorbeeld verplichte mondkapjes voor personeel en klanten en beperkte bezoekersaantallen. Apple sloot al zijn 270 winkels in de VS in maart toen het coronavirus steeds verder oprukte in het land. In mei werden winkels weer heropend, maar later gingen meer dan 120 zaken weer dicht toen op verschillende plaatsen in de VS er sprake was van een opleving van het virus.