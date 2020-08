Staalproductie nog steeds wat lager in juli

Gepubliceerd op | Views: 169

BRUSSEL (AFN) - De wereldwijde staalproductie lag in juli nog altijd wat lager dan een jaar eerder. Dat meldt de World Steel Association, die erop wijst dat de schattingen van deze maand mogelijk nog moeten worden herzien wegens aanhoudende problemen door de coronapandemie.

In totaal werd er in juli 152,7 miljoen ton staal geproduceerd. Dat is 2,5 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Die afname was minder groot dan de daling van 7 procent uit juni.

De productie van China, met afstand de grootste staalmaker ter wereld, lag in juli 9,1 procent hoger dan vorig jaar. In Japan werd ruim een kwart minder staal gemaakt en in Zuid-Korea bijna 10 procent. In de Verenigde Staten en in de Europese Unie werd in juli bijna een kwart minder staal geproduceerd ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.