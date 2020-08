'Vaccinhoop zorgt voor openingswinsten op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 1.963

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken maandag met winsten aan de nieuwe handelsweek te beginnen. Net als in Europa putten beleggers op Wall Street moed uit de positieve berichten over de behandeling van het coronavirus en een mogelijk versnelde goedkeuring van een vaccin in de Verenigde Staten.

President Donald Trump overweegt naar verluidt een experimenteel coronavaccin van het in een stroomversnelling te brengen zodat het middel nog voor de verkiezingen van 3 november in noodgevallen kan worden gebruikt in de VS. Ook heeft toezichthouder FDA op aanwijzing van Trump de plasmatherapie tegen Covid-19 versneld goedgekeurd.

Bedrijven in de reissector lijken met winsten te gaan openen. In de zogeheten voorbeurshandel stonden luchtvaartbedrijven als American Airlines, United Airlines en cruisemaatschappij Carnival op winst.

Wachten op uitspraken Fed-baas

Verder zijn de markten in afwachting van de uitkomsten van het jaarlijkse symposium van de Federal Reserve. Fed-baas Jerome Powell spreekt op donderdag over de langverwachte beleidskaders van de centralebankenkoepel. Daarbij zal de aandacht in het bijzonder uitgaan naar de inflatiestrategie van de Fed. De bijeenkomst is traditiegetrouw in Jackson Hole.

Verder is het wachten op de impact van tropische stromen Laura en Marco die in de richting van de Amerikaanse Golfkust bewegen. Ze komen naar verwachting later op maandag aan land. Vanwege de stormen liggen bijna zes op tien olieplatformen in de Golf van Mexico stil. Personeel is uit veiligheidsoverwegingen geëvacueerd.

Investeerder Blackstone maakte verder bekend dat het de Japanse activiteiten op het gebied van consumentenzorgproducten overneemt van farmaceut Takeda. Met die deal is omgerekend 2,3 miljard dollar gemoeid. Daarnaast zou Blackstone naar verluidt zo'n 5 miljard dollar ophalen met de verkoop van het belang in energiebedrijf Cheniere.

Techreus Apple lijkt zijn opmars van de voorbije tijd een vervolg te geven. Mogelijk dat het aandeel voor het eerst door de grens van 500 dollar gaat. Apple werd onlangs qua beurswaarde meer dan 2 biljoen dollar waard.

De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag met winsten de handel uit. De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent hoger op 27.930,33 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 3397,16 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 11.311,80 punten.