Farmaceut Takeda verkoopt consumententak aan Blackstone

Gepubliceerd op | Views: 460

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De Japanse farmaceut Takeda Pharmaceutical verkoopt zijn Japanse activiteiten op het gebied van consumentenzorgproducten aan investeerder Blackstone. Met de deal is 242 miljard yen, omgerekend 2,3 miljard doller, gemoeid.

Het gaat onder meer om huishoudelijke merken zoals Alinamin energiedrankjes en Benza Block-medicatie tegen verkoudheid. Deze activiteiten van Takeda hebben de laatste jaren marktaandeel verloren aan rivalen in Japan. Onder de vleugels van de nieuwe eigenaar zou een vernieuwingsslag in gang gezet kunnen worden om terrein terug te winnen. Blackstone streeft ernaar om flink in het bedrijf te investeren om het over een jaar of vijf zelfstandig naar de beurs te kunnen brengen.

Volgens analisten wordt het onderdeel voor minder geld van de hand gedaan dan ze in doorsnee hadden verwacht. Waarschijnlijk is dit te wijten aan de coronacrisis. Takeda kan het geld evenwel goed gebruiken. Begin 2019 rondden de Japanners nog hun mega-overname van het Iers-Amerikaanse Shire af. Daarmee waren tientallen miljarden dollars gemoeid. Takeda had zich vervolgens tot doel gesteld om voor 10 miljard dollar aan bezittingen te verkopen.