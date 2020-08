'Resultaten B&S Group veel beter dan verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 546

AMSTERDAM (AFN) - De halfjaarresultaten van B&S Group zijn veel beter dan kenners hadden verwacht. Ook positief is dat het groothandelsbedrijf afspraken met zijn banken heeft gemaakt, waardoor het B&S tot halverwege volgend jaar toegestaan is om af te wijken van de aan kredieten verbonden voorwaarden. Daarop wijzen analisten van ING.

Volgens de marktvorsers was er aan het einde van de voorbije periode al sprake van herstel nadat lockdownmaatregelen in tal van landen zijn versoepeld. Daarom kwamen de opbrengsten 17 procent hoger uit dan ING had voorzien. Het bedrijfsresultaat versloeg de prognose met 41 procent.

Dat B&S een zogeheten 'covenant holiday' heeft geregeld met zijn banken, voorkomt volgens de analisten eventuele financiële beperkingen in de aanloop naar de voor B&S belangrijke feestdagenperiodes rond kerst en Chinees Nieuwjaar. Daarvoor moet het bedrijf elk jaar extra voorraden aanleggen. De distributeur voorspelt zelf een verder herstel van de markt in de tweede helft van het jaar. Topman Tako de Haan gaf aan dat het bedrijf waarschijnlijk ergens in 2021 weer terug kan keren op het omzetniveau van voor de coronacrisis.

Het advies bij ING blijft staan op buy, met een koersdoel van 10,50 euro. Het aandeel B&S ging maandagochtend flink omhoog. Rond 09.45 uur noteerde de onderneming 23 procent in de plus op 6,42 euro.