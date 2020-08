'Openingswinst voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 170

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt maandag met winst te openen. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting hoger beginnen in navolging van de nieuwe recordstanden van Wall Street op vrijdag. De aandacht gaat in de laatste volle handelsweek van augustus uit naar het laatste restje van de halfjaarresultaten en de ontwikkelingen rond het coronavirus.

Bij de AEX-bedrijven zal het aandeel Wolters Kluwer mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Berenberg hun aanbeveling voor de informatieleverancier teruggeschroefd van kopen naar houden.

Ook GrandVision staat in de schijnwerpers. De rechter in Rotterdam spreekt zich later op maandag schriftelijk uit over de brillenoorlog tussen het Italiaans-Franse EssilorLuxottica en Pearle-moeder GrandVision. Volgens Essilor heeft GrandVision tijdens de coronacrisis zijn koers sterk gewijzigd, zonder dat met de beoogde nieuwe eigenaar te overleggen. Daarmee zouden afspraken zijn geschonden.

SBM Offshore

Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore kondigde aan van plan te zijn de SBM Installer, een zogeheten Dive Support and Construction Vessel (DSCV), in zijn geheel in te lijven. De onderneming zegt 30 miljoen dollar te betalen voor het resterende belang van 75 procent dat nu in handen is van Ocean Yield.

B&S Group kwam nog met cijfers. De distributeur en groothandel voorziet een herstel van de markt in de tweede helft van het jaar, na een slechte eerste zes maanden als gevolg van de coroncrisis. Het bedrijf zag onder meer de vraag naar bijvoorbeeld cosmetica en drank in de cruisesector wegvallen. Voor dat segment zijn de vooruitzichten nog somber, maar B&S voorziet in Azië en Europa wel weer een opgaande trend. Dat moet ook de marge weer wat doen aandikken.

Envipco

De maker van statiegeldsystemen Envipco heeft groen licht gekregen van de Belgische waakhond FSMA en beursuitbater Euronext om zijn tweede notering in Brussel op te geven. 18 september is de laatste handelsdag van Envipco in Brussel. Envipco zei eerder dat gezien de omvang van de onderneming en marktwaarde een dubbele notering niet langer gerechtvaardigd is.

De Europese beurzen gingen vrijdag licht lager het weekeinde in. De AEX-index verloor 0,2 procent tot 551,37 punten en de MidKap daalde 0,3 procent tot 799,33 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,5 procent. Wall Street sloot de week hoger af. De Dow-Jonesindex klom 0,7 procent tot 27.930,33 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent.

De euro was 1,1803 dollar waard, tegen 1,1780 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 42,40 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 44,45 dollar per vat.