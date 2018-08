Wells Fargo grijpt in bij hypotheekdivisie

Gepubliceerd op | Views: 242

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse bank Wells Fargo schrapt ruim zeshonderd banen bij zijn hypotheekdivisie. De ingreep is volgens de bank het gevolg van mindere marktomstandigheden en consumentenbehoefte. Wells Fargo is de grootste hypotheekverstrekker in de VS.

De opbrengsten uit hypotheken daalden het afgelopen kwartaal met een derde tot het laagste niveau in vijf jaar. Tijdens een conferentie eerder dit jaar werd al gewaarschuwd voor overcapaciteit op de markt voor hypotheken.

Wells Fargo zei eerder al zich meer en meer te willen richten op producten met een hogere winstmarge zoals creditcards. Momenteel werken er zo'n 264.500 mensen bij Wells Fargo wereldwijd. De bank maakte niet bekend hoeveel van hen voor de hypotheekdivisie actief zijn.