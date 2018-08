Bemiddelaar aangesteld in pilotenkwestie KLM

Gepubliceerd op | Views: 422 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - De impasse tussen pilotenvakbond VNV en luchtvaartmaatschappij KLM over een nieuwe cao moet via een bemiddelaar de wereld uit worden geholpen. De strijdende partijen hebben mediationbureau ReulingSchutte in de arm genomen, zo werd vrijdag gemeld.

De partijen maakten eerder al bekend dat een mediator zou worden aangesteld. In de huidige cao wordt ook in deze stap voorzien als ze er onderling niet uitkomen. Dit is nu het geval.

De piloten vinden dat KLM in haar laatste cao-bod te weinig tegemoetkomt aan hun eisen voor betere werk- en rusttijdenregelingen. KLM meent dat de eisen die de piloten stellen weer te ver gaan. De bemiddelaar zou tot 6 september de tijd hebben om de onderhandelingen weer vlot te trekken.