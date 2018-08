OCI trekt aandelencertificaten in

Gepubliceerd op | Views: 352

AMSTERDAM (AFN) - Kunstmestproducent OCI trekt zijn American Depositary Receipts (ADR) en Global Depositary Receipts (GDR) in. Dat werd vrijdag bekendgemaakt door de in Amsterdam genoteerde onderneming.

Het bedrijf heeft een melding gedaan bij The Bank of New York Mellon om de beheerovereenkomsten voor de internationale aandelencertificaten te sluiten. Beide programma's sluiten op 24 september.

De bezitters van ADR's hebben tot 25 januari volgend jaar de tijd om te beslissen of ze de onderliggende aandelen OCI willen krijgen, of de netto-opbrengst uit de verkoop van deze onderliggende effecten. Bij de GDR's is geen actie vereist, omdat deze niet meer uitstaan.