Fed-baas blijft bij ingezet monetaire beleid

Gepubliceerd op | Views: 1.436 | Onderwerpen: Federal Reserve

JACKSON HOLE (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse centralebankhoofd Jerome Powell ziet geen enkele reden om van het ingezette monetaire beleid van de Federal Reserve af te stappen. Volgens hem gaat het momenteel goed met de economie in de Verenigde Staten en dat zal voorlopig ook nog wel even duren.

De Fed is al langer bezig om de rente stapje voor stapje op te voeren. In een speech op het jaarlijks symposium van de koepel van centrale banken in Jackson Hole benadrukte Powell dat hij dit nog steeds een ,,geschikt'' beleid vindt. Powell ziet voorlopig ook geen extra signalen die zouden kunnen wijzen op oververhitting van de economie. Als er niks geks gebeurt gaat de rente in september volgens kenners waarschijnlijk weer een stapje omhoog.

Niet iedereen is blij met de koers van de Fed. President Donald Trump liet zich deze week kritisch uit over het monetaire beleid. Hij had verwacht dat de door hem aangestelde Powell voor ,,goedkoop geld" zou zorgen. Renteverhogingen zorgen er juist voor dat geld lenen duurder wordt.

Ongebruikelijk

Kritiek door een Amerikaanse president op de Fed is hoogst ongebruikelijk. In de speech refereerde Powell niet aan de uitlatingen van Trump. De Fed-baas zorgde op de aandelenmarkten dan ook niet voor veel reuring. Wel ging de koers van de dollar ten opzichte van de euro omlaag.

Overigens zijn er binnen de Fed ook stemmen om nog even te wachten met de volgende renteverhoging. James Bullard, het hoofd van de Fed in Saint Louis, pleitte er vrijdag in een interview met nieuwszender CNBC voor om nog even aan te kijken hoe de inflatie zich de komende tijd ontwikkelt. De Fed verhoogde de rente sinds december 2015 al zeven keer, waarvan twee keer sinds Powell het roer overnam van Janet Yellen.