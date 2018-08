Miljardeninjectie voor bankensysteem China

Gepubliceerd op | Views: 1.514 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/RTR) - De Chinese centrale bank (PBOC) gaat miljarden in de bankensector in het land pompen. Daarmee hoopt de toezichthouder kredietverstrekkers aan te moedigen om meer geld uit te lenen aan bedrijven en lokale overheden. Het gaat in eerste instantie om een bedrag van omgerekend bijna 19 miljard euro.

De aankondiging volgt kort op het nieuws dat de economische groei in het land wat lijkt te vertragen. Het monetaire beleid van China verschoof daarop de afgelopen weken meer in de richting van stimuleringsmaatregelen, zowel fiscaal als monetair. Banken en andere investeerders kunnen bij de PBOC relatief goedkoop een lening krijgen met de looptijd van een jaar.

Peking drong er eind vorige maand nog bij de banken op aan om meer bedrijfsobligaties op te kopen. Ook zouden lokale overheden de uitgifte van leningen moeten versnellen om daarmee infrastructuurprojecten te kunnen betalen. Verder zou de uitgifte de economische groei een impuls kunnen geven.