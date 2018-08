Wall Street met winst uit startblokken

Gepubliceerd op | Views: 367

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten aan de sessie begonnen. Beleggers verwerkten de nodige bedrijfsresultaten maar zijn vooral in afwachting van de toespraak van Fed-preses Jerome Powell. Die spreekt op het jaarlijkse symposium voor centrale bankiers in Jackson Hole. Verder blijven handelsspanningen een rol spelen, nu het China en de VS niet is gelukt om een akkoord te bereiken.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 25.728 punten. De S&P 500 noteerde ook 0,3 procent in de plus, op 2866 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 7816 punten.

Powell laat onder meer zijn licht schijnen over de Amerikaanse economie en het monetair beleid. Beleggers zijn als vanouds benieuwd naar aanwijzingen over het toekomstige rentebeleid in Powells speeches. Deze toespraak is mogelijk van extra belang, na de ongebruikelijke kritiek die de Amerikaanse president Donald Trump onlangs uitte op renteverhogingen van de Fed.

Computer- en printermaker HP Inc won 2 procent aan beurswaarde. Het bedrijf zag in goede kwartaalcijfers aanleiding zijn winstprognose te verhogen.

Sportwinkelketen Foot Locker won bijna 9 procent na cijfers. Het bedrijf meldde een aanzienlijk hogere winst op een gestegen omzet. Branchegenoot Hibbett Sports verloor 25 procent nadat het bedrijf zijn verwachtingen voor de winst aan het einde van dit boekjaar juist naar beneden bijstelde.