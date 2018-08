Gepubliceerd op | Views: 448

DEN HAAG (AFN) - Het wereldhandelsvolume is in juni met 0,8 procent afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat blijkt uit de maandelijkse Wereldhandelsmonitor van het Centraal Planbureau (CPB).

In mei ging de wereldhandel nog met 0,7 procent omhoog. Bij een eerdere raming was dit 0,4 procent. De groei in het tweede kwartaal was stabiel, ten opzichte van een plus van 1,2 procent in de eerste drie maanden van het jaar.

De Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt.