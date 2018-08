FNG gaat met Promiss naar België

Gepubliceerd op | Views: 389 | Onderwerpen: België

MECHELEN (AFN) - Modeketen Promiss opent zijn eerste winkel in België. De winkel in Sint-Niklaas is de eerste van het bedrijf buiten Nederland. Promiss, dat onderdeel is van het Belgische maar aan de Amsterdamse beurs genoteerde FNG, ging eerder dit jaar al wel digitaal de landsgrens over. Toen ging het zijn kleding aanbieden via de Duitse webwinkel van Amazon.

De nieuwe winkel van Promiss is de derde die de keten dit jaar opent. In maart openden winkels in Maastricht en Rotterdam de deuren.

FNG-topman Dieter Penninckx gaf eind vorig jaar al aan met Nederlandse merken de grens over te willen. Toen keek hij nog vooral naar Duitsland.