AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel wil snel een nieuwe cao afsluiten zodat het zijn werknemers onder meer een loonsverhoging kan geven. Dat heeft het verf- en speciaalchemieconcern zijn personeel laten weten. Een akkoord over pensioenen zit er echter niet in. Dat is volgens het bedrijf een doodlopende weg.

De vakbonden zitten AkzoNobel al enige tijd achter de vodden over juist de pensioenvoorziening. Zij menen dat AkzoNobel met een bijstorting van 400 miljoen euro pensioentekorten zou kunnen lossen. De afgelopen tijd staakte het personeel van Akzo al enkele malen.

Omdat de gesprekken over een nieuwe cao vast waren gelopen, riepen de bonden vorige maand op om een bemiddelaar in te schakelen. De bonden waren niet direct bereikbaar voor commentaar.